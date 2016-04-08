Burak Kut ve Murat Boz yıllar önce aynı karede

Fotoğrafın hikayesini anlatan Burak Kut; İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olduktan yıllar sonra okula gittim orada öğrencilerle görüştüm. O zaman çok ünlü olmuştum ve okulumu ziyarete gitmiştim. Orada öğrencilerle prova yaptık biraz. Murat da oradaymış. Aynı lisede okuduk. ‘dedi.



Aradan 19 yıl geçmesine rağmen hiç değişmeyen Burak Kut 'Beni uzaylılar kaçırdı ondan yaşlanmıyorum' diye espri yaptı.

O Ses Çocuklar'ın jüri üyesi Burak Kut, 1997 yılında Murat Boz'la birlikte çekildiği fotoğrafı stüdyoda yayınlandı.