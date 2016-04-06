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Burana Bagieva neden diziyi bıraktı?

Azerbaycanlı Nurana Bagieva, Göç Zamanı dizisinde yazılan sevişme sahnesini kabul etmediği için senaristler tarafından kendisine ölüm sahnesi yazıldığını söyledi.

Burana Bagieva neden diziyi bıraktı?
Star TV’deki ‘Göç Zamanı’nda Hande’yi oynayan Nurana Bagieva diziden neden çıkarıldığını ilk kez anlattı:

“2 adamla birden sevişme sahnem vardı. Biri babam yaşındaki Talat Bulut, diğeri Arnavut oyuncu Şüküri Çavuşay. Rahatsız oldum. Talat Bulut zorlandığımı hissedince bana yardım etti. Sahneyi yumuşattı. Ama baktım yine iki erkekle sevişme sahnesi yazılmış. Karşı çıktım. Senaristler de hemen bana ölüm sahnesi yazdı ve diziden çıkarıldım.”


 
Kısaca Nurana Bagieva kimdir?
 
Nurana Bagieva, 26 Haziran 1987 tarihinde Azerbaycan, Bakü’de doğmuştur. Nurana Bagieva küçük yaşlardayken ailesinin Türkiye'ye yerleşmesi nedeniyle İstanbul’da büyümüştür. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümü mezunudur.
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