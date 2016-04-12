Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Burhan Bayar da kavgaya dahil oldu

Sibel Can ile Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur arasında doğan polemiğe ünlü besteci Burhan Bayar da katıldı.

Burhan Bayar da kavgaya dahil oldu
Sibel Can'ın "Arabesque" albümüyle ilgili açıklaması, Muhterem Nur'dan tepki gördü. "Müslüm Gürses sağlığında o şarkıları birlikte okuyalım demişti" diyen Can'a "Gürses adıyla reklam yapmasın" karşılığını veren Nur, yeni bir polemik başlattı. Tartışmaya Burhan Bayar da katıldı.
 
 
Unkapanı'na gelen kimdi
 
Bayar, Muhterem Nur'a Facebook üzerinden seslendi: "Muhterem Nur Abla, 'Sibel Can, Müslüm Gürses'in adını kullanıp prim yapmasın' demiş. Aslında hatıralara saygımdan konuşmuyorum ama baba öldüğünün ertesi günü 'Baba Şarkılar' anlaşması için Unkapanı'na gelen kimdi? Konuşacak çok şey var da mahşerde inşallah."
 
 
Ben daha ölmedim
 
Tartışmanın büyümesi üzerine Muhterem Nur, telefonla "Söylemezsem Olmaz"a bağlanarak şunları söyledi: "Herkes Müslüm Gürses'in adını kullanıyor, iyi de ben daha ölmedim, bana neden danışılmıyor? Ben de Sibel'i beğeniyorum ayrıca."
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.