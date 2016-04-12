Burhan Bayar da kavgaya dahil oldu

Sibel Can'ın "Arabesque" albümüyle ilgili açıklaması, Muhterem Nur'dan tepki gördü. "Müslüm Gürses sağlığında o şarkıları birlikte okuyalım demişti" diyen Can'a "Gürses adıyla reklam yapmasın" karşılığını veren Nur, yeni bir polemik başlattı. Tartışmaya Burhan Bayar da katıldı.

Unkapanı'na gelen kimdi

Bayar, Muhterem Nur'a Facebook üzerinden seslendi: "Muhterem Nur Abla, 'Sibel Can, Müslüm Gürses'in adını kullanıp prim yapmasın' demiş. Aslında hatıralara saygımdan konuşmuyorum ama baba öldüğünün ertesi günü 'Baba Şarkılar' anlaşması için Unkapanı'na gelen kimdi? Konuşacak çok şey var da mahşerde inşallah."

Ben daha ölmedim

Tartışmanın büyümesi üzerine Muhterem Nur, telefonla "Söylemezsem Olmaz"a bağlanarak şunları söyledi: "Herkes Müslüm Gürses'in adını kullanıyor, iyi de ben daha ölmedim, bana neden danışılmıyor? Ben de Sibel'i beğeniyorum ayrıca."