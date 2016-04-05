Buse Terim hamile

2014 yılında görkemli bir törenle dünya evine giren Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı çiftinden müjdeli bir haber var.



Moda bloggerlığı ile adından söz ettiren ve başarılı projelere imza atan Buse Terim, anne olmaya hazırlanıyor. Duygusal bir yazı kaleme alan Terim 'Bizden duyun istedik. Evet, bizim bir bebeğimiz olacak' mesajını yazdı.



İşte Buse Terim'in kaleme aldığı o yazısı; Hayat arkadaşıma kocaman bir aşkla bağlanalı 8 sene oldu. O zamanlar en büyük hayalimiz evlenip, her saniyemizi beraber geçirebilmekti. Bu hayalimize kavuşabildiğimiz için her soluk alışımızda şükrettik Allah'a. Günün birinde birbirine kenetlenen yüreklerimizin, başka bir aşka yer açacağını düşlerdik. O aşkla üç ay önce tanıştık. Minicik atan kalbiyle aşkımızı büyüttü, bizi tamamladı. Şu aralar çok garip duygular yaşıyorum, tarif etmekte zorlanıyorum. Bunu benden duymak istediğinizi biliyorum... O yüzden evet söylüyorum; Bizim bir bebeğimiz olacak.



Allah'ım izin verirse onu 6 ay sonra kucağımıza alacağız. Onu sabırla, birbirimize duyduğumuz aşkla, sevgiyle, hayallerle bekleyeceğiz. Artık tek dileğimiz onun sağlık ve sıhhatle dünyaya gelmesi. Hepinizi duyuyorum. Benim için duyduğunuz mutluluğu hissediyorum. Sizlerle beraber yeni bir yolculuğa çıkacağız. Güzel dilek ve temennileriniz; en önemlisi sonsuz desteğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi seviyoruz.

Çocuklara düşkünlüğü ile bilinen Fatih Terim'in ise bu habere en çok sevinen isim olduğu söyleniyor.