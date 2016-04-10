Can Nergis ile Buse Varol aşkı bitti

Genç oyuncu ile iki yıldır birlikte olduğu 2012 Miss Turkey finalistlerinden Buse Varol'un yolları ayrıldı.









Aşıklar geçtiğimiz aylarda bir AVM'de böyle görüntülenmişti

Magazin kulislerinde, Nergis'in yakın dostlarına "Buse bana ihanet etti, ben de onu yakaladım" dediği yönünde dedikodular dolaşıyor.



Can Nergis kimdir?

Can Nergis 27 Mayıs 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Türkiye'de tamamlamasının sonrasında Tayland'a gitmiş ve tam 8 sene orada yaşamıştır. 2011 senesinde ise Türkiye'ye dönerek kendi işini yapmaya devam etmiştir. Hem model hem oyunculuk yapan başarılı oyuncu bu zamana kadar birçok önemli projede yer almayı bilmiştir. Dizi sektöründe gerçekten de başarılı dizilerde kendisine yer bulmuştur. 2011 senesinde Herşeye Rağmen isimli dizide Mehmet Demir karakterine hayat vermiştir, burada başrol oyuncusu olmuştur. 2012 yılının hit dizilerinden biri olan Dila Hanım'da İhsan karakterine can vermiştir. 2014 senesinde Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi Paşa Gönlüm'de Fikret karakterini oynamıştır. Tv8 ekranlarında iddialı bir başlangıç yapan fakat reytinglerde istediğini alamayan dizi Maral'da da yer almıştır. Arka Sokaklar isimli efsane polisiye dizisinde 2014 ve 2015 senelerinde oynamıştır. Onur karakterini canlandırmıştır. Tatlı İntikam isimli dizide Tolga karakterine hayat vermektedir.