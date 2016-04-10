Celil Nalçakan ile Hare Sürel aşkı

Sadreddin'i Adil'in adamlarından koparmak için Poyraz'ın başka bir planı vardır. Fakat bu planı Neşet'in öğrenmesi tüm dengeleri altüst eder. Bahri hiç beklemediği bir tehlike ile karşı karşıyadır.





Öne sürülen bilgilere göre, dizinin başrol oyuncuları İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun ardından, Celil Nalçakan ile Hare Sürel de romantik sahnelerin büyüsüne kapıldı.





Celil Nalçakan