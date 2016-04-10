Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Celil Nalçakan ile Hare Sürel aşkı

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Poyraz Karayel"de, senaryo gereği aşk yaşayan yaşanan Celil Nalçakan ile Hare Sürel, bu aşkı gerçek hayata taşıdı

Celil Nalçakan ile Hare Sürel aşkı
Sadreddin'i Adil'in adamlarından koparmak için Poyraz'ın başka bir planı vardır. Fakat bu planı Neşet'in öğrenmesi tüm dengeleri altüst eder. Bahri hiç beklemediği bir tehlike ile karşı karşıyadır.

Öne sürülen bilgilere göre, dizinin başrol oyuncuları İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun ardından, Celil Nalçakan ile Hare Sürel de romantik sahnelerin büyüsüne kapıldı.

Celil Nalçakan
"Poyraz Karayel"in marjinal aşıkları Meltem ve Zülfikar'a hayat veren ikili, son dönemde sık sık Cihangir'de görülüyor. Nalçakan, birkaç gün önce de sosyal medyada Sürel'i etiketleyerek "Aldırma Gönül" şarkısını paylaştı ve altına "Dertlerin kalkınca şaha" notunu düştü.

Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.