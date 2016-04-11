Cemil İpekçi ile Bekir Coşar kapıştı

Cemil İpekçi, Bekir Coşar ile Coşar'ın eşi Pınar Hanım ve çocukları önceki gün Cihangir Firuz Cafe'de buluştu. Kafede modacı ve Coşar, hararetli bir şekilde konuşmaya başladı.





Finansal bir konu hakkında konuşan ikilinin arasındaki tansiyon yükselince, kafedeki herkes şaşkınlık içinde ikiliyi izlemeye koyuldu.





Coşar, "Artık etrafındaki insanlara dikkat et, hırsız dolu. Biz öyle bir şey yapmadığımız için mi böyle olduk? Benim 20 bin liram mı gözüne battı" diyerek masadan kalkarken, İpekçi ise arkasından "Para, para, hep para,bıktım be" diyerek gözyaşlarına boğuldu.









Cemil İpekçi;

Eğitimini İngiltere'deki Royal Academy of Arts (Kraliyet Sanat Akademisi)nden 1971 yılında tamamladı. 1972-75 yılları arasında stilist olarak çalıştı. 1975 yılında Tzagane isimli moda evini kurdu. 1979 yılında Tzagane'ın bir şubesini Nis'de açtı. 1984'e kadar her iki moda evinde birden Türk ve Anadolu kültürünü işleyen çalışmalar yaptı. 1984'de İstanbul'da Haute Couture moda evini kurarak çağdaş gece modasına dönüş yaptı. 1990'lara kadar Türk ve Anadolu motifli çalışmalarına ara verdi ise de bu kesinti 1992 yılındaki "Suzeni" isimli koleksiyonu ile sona erdi.

2002 yılında Star TV'nin düzenlediği Türkiye güzellik yarışmasının birincisi Azra Akın'ın elbisesini tasarladı. Elbisenin kumaşını Kapalıçarşı'dan aldı. Kıyafet tasarımlarının yanı sıra Damra markalı pırlanta ürünlerinin tasarımını da gerçekleştirmiştir.

3 Ocak 2008'de konuk olduğu bir televizyon programında, üniversitelerde başörtüsü serbest bırakılana kadar tesettür defilesi yapmayacağını açıkladı.

Ayrıca 2015 te Show TV de yayınlanan Bu tarz benim 2. sezon yarışmasının juri üyeliğini de yapmıştır.