Cengiz Erberk'in vesayet davasında karar çıktı

Neşe Erberk’in ağabeyi Cengiz Erberk, 2012’de boşandığı Sevcan Zabit’e, “velayet görevini savsaklıyor” iddiasında bulunarak biri 14, diğeri 10 yaşında olan iki kızının velayetini almak için dava açtı.



İki kızı için ödediği aylık 4 bin lira nafakanın kaldırılmasını da talep eden Erberk, “Anneleri, çocuklara bakmadığı için eğitimleri ve psikolojileri tehlikeye girdi. Bu durum onlara geri dönüşü olmayan zararlar verecektir” dedi.



Zabit’in avukatı ise iddiaları reddederek “Müvekkilime fiziksel ve sosyal şiddet uyguladığı, boşanmanın gerekçeli kararında yer almıştır. Bu derece kusurlu olan bir kişinin çocuklarının velayetini istemesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Dava reddedilsin” dedi. Her iki tarafı da dinleyen mahkeme, Cengiz Erberk’in açtığı davanın reddine karar verdi.