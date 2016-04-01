Ceylan: 'Yaşım kadar albümüm var'

Beykoz'daki eski kundura fabrikası olan stüdyolarında gerçekleşen klipte Ceylan'a minik minik çocuklar eşlik etti. ATV'ye binip basın mensuplarına poz veren ve sanat hayatının 32. albümü olduğunu söyleyen ünlü türkücü, "Yaşım kadar albümüm oldu.



Minnoş türküsü tam bana cuk oturdu. Ben zaten minnoşum. Albümümde yer alan 12 şarkıya da klip çekip bir ilke imza atmak istiyorum. Küçük Ceylan değilim, artık büyüdüm. Benim tek rakibim Küçük Ceylan. Başka da rakibim yok" diye konuşan ünlü türkücü, uzun zamandır neden ortalarda olmadığı şeklindeki haberlerle ilgili ise "Ben hep sahnelerdeyim genelde. Onun dışında evden fazla çıkasım yok.

Birde bizim piyasının eskisi gibi tadı tuzu yok. Şimdikileri çok sıcak ve samimi bulmadığım için kimseyle görüşmek yerine evde oturmayı tercih ediyorum. Eskiden bizler daha çok samimiydik" diye konuştu.