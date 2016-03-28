Çocukları, Levent Kırca'nın mirasını reddetti

Kanser tedavisi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Levent Kırca'nın çocukları reddi miras davası açtı. İlk evliliğinden de 2 çocuğu olan Kırca, 5 ay önce hayatını kaybetti.

Kırca, tüm mirasını çocuklarına bıraktı. Vefatından iki ay sonra Levent Kırca'nın Oya Başar'dan olan oğlu Umut Kırca ile kızı Ayşe Kırca, 3 Aralık 2015'te İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne babalarının mirasının reddi talebiyle dava açtı. İki kardeşin avukatları Hatice Uçum, Zeynep Yıldırım ve Murat Ocakcan'ın açtığı 'reddi miras' davasının dilekçesinde Türk Medeni Kanunu'nun 605'inci maddesi gerekçe gösterildi. İlgili maddeye göre yasal ve atanmış mirasçılar, mirası reddedebiliyor. Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmişse miras reddedilmiş sayılıyor.

Sabah gazetesinin haberine göre; Bu durumda mirasçılar vefat eden kişinin alacak ve borçlarından da muaf oluyor. Öte yandan Levent Kırca'nın mirasını reddeden kızı ve oğlunun babalarının borçları olduğu iddiasıyla, borçları kendilerine kalmasın diye dava açtıkları iddia edildi. Bir hafta sonra kararını açıklayan İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi, talebi haklı buldu. Davanın yasal süre içerisinde açıldığı belirtilerek, "Umut Kırca ve Ayşe Kırca'nın babalarının mirasını reddettiklerinin tespitine karar verildi" denildi.

Levent Kırca’nın Oya Başar’dan olan oğlu Umut ile kızı Ayşe Kırca, babalarının mirasını reddetti. İki kardeşin, Kırca’nın borçlarından dolayı bu girişimde bulundukları iddia edildi.