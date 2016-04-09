Coşkun Sabah ve Ceyda Sabah'ın boşanma davasında yeni gelişmeler

Ceyda Sabah, 19 yıllık kocasının kullandığı telefona geldiğini iddia ettiği aşk mesajını nedeniyle İstanbul Aile Mahkemesi'ne 2 milyon liralık tazminat istemli boşanma davası açmıştı.





İstanbul Aile Mahkemesi'nde dün ilk kez yapılan duruşmaya Coşkun Sabah katılırken, eşi Ceyda Sabah gelmedi.



Yaklaşık 15 dakika süren duruşmada, Coşkun Sabah'ın bütün gayrimenkullerine tedbir konuldu. Hakim, davayı ise 22 Nisan tarihine ertelendi. Duruşma sonunda basın mensuplarına açıklama yapan Coşkun Sabah, "Keşke böyle olmasaydı. Her şey ortada. Ben boşanmak istemiyorum. Burada olmak bize yakışmadı" dedi.





Coşkun Sabah "ihanete uğradığı" gerekçesiyle boşanma işlemlerini başlatan eşi hakkında geçtiğimiz ay "Benden ayrılırsa intihar ederim" açıklamasını yapmıştı.

Sabah, daha sonra bu ifadenin yanlış anlaşıldığını söyleyerek şu açıklamaları yapmıştı:

'Yanımda bulunan kişiler benim aile dostlarım, fikir alışverişinde bulunduk, hanımdan izinliyiz. Basında çıkan haberler normalden çok abartıldı. Öyle yazıldığı çizildiği gibi değil. Bu konu hakkında konuşmama kararı aldık hanımla. Şimdi ben konuşursam hanıma da söz hakkı doğar, o yüzden konuşmama kararı aldık.'