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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'ya teklif yağıyor

Defne Samyeli kızı Deren Talu ile davete katıldı. Defne Samyeli'nin Eren Talu'dan olan kızı Deren, Los Angeles'daki Santa Monica College'da oyunculuk eğitimi alıyor.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'ya teklif yağıyor
Tatil için İstanbul'a gelen Deren Talu, önceki gün annesi ile katıldığı davette objektife yansıdı. Deren "3 diziden teklif geldi, geri çevirdim. Eğitimimi yarıda bırakamam" dedi

Deren Talu'nun annesinden uzun olması dikkatlerden kaçmadı. Defne Samyeli şu anda Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Asya karakterini canlandırıyor.

Artık kendi hikayesini yazmaya başlayan Deren Talu, hem öğrencilik hem de modellikten dolayı Los Angeles-İstanbul arası mekik dokuyor. Deren Talu, sık sık moda çekiminin kamera arkası fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlıyor. Yüzlerce beğeni alan fotoğrafın altına, "Anasına bak, kızını al. Bu kız ortalığı yakar ileride, şimdiden yakıyorsun" yorumları gelmişti.

Küçük kızı da boyunu geçti
Defne Samyeli küçük kızı Derin Talu ile Bebek'de görüntülendi. Derin Talu basını görünce yüzünü saklamak isterken, annesi müdahale ederek durumu düzeltti. "Arkadaşları uğraştırmayalım" diyerek kızını da yanına çağırdı ve poz verdi.
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