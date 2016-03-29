Demet Akalın'ın Beratcan isyanı

Katil zanlısı ve Beratcan'ın annesinin yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Bu gelişmeler ünlü isimlerin de gündemindeydi. Şarkıcı Demet Akalın, Twitter hesabından isyan etti.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Beratcan cinayetiyle ilgili şu mesajları paylaştı:

''Allah belanızı versin. Çürüyün mahpuslarda. Nasıl annesiniz? Kanınız, canınız... Nasıl kıyarsınız! Elim, ayağım titriyor! Pislikler, belalar, arsızlar!

Sonra bana niye Müge Anlı seyrediyorsun diyorsun! Al işte bunun için. Nasıl kıydınız günahsız çocuğa? Fenalaştım ya of of. Ne hayalleri vardı...

Bu cani anne diyemiyorum bu mahlukları da ibret olsun diye memelerinden asacaksın sokağın orta yerinden!''Akalın daha sonra Twitter'dan '#idamgerigelsin' başlığını açtı.Demet Akalın Kurt Kımdır?(d. 23 Nisan 1972), Türk şarkıcı, eski oyuncu ve eski manken. Gölcük'te doğdu ve ilköğretim ile lise öğrenimini burada tamamladı. Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'nden mezun oldu.Üniversite eğitimi almamıştır.Annesinin desteği ile mankenlik kursuna başladı. 1996-2004 yılları arasında albümler ve hitler çıkardı. 2004 yılında çıkardığı Banane albümünde bulunan "Aşkın Açamadığı Kapı" ile Kral TV Video Müzik Ödüllerinden "Yılın Şarkısı" ödülünü aldı.2006 yılında Kusursuz 19 albümünü çıkardı. Albüm 147.000 kopya sattı ve MÜ-YAP'tan altın ödül aldı.Aynı yıl Kral TV Video Müzik Ödüllerinde "Afedersin" ile "En İyi Pop Kadın Sanatçı" ve "Yılın Şarkısı" ödüllerinin sahibi oldu.Türkçe Top 20 listesinde "Afedersin" ile 7 hafta ve albümün ikinci teklisi "Herkes Hak Ettiği Gibi Yaşıyor" ile de 1 hafta olmak üzere, 2006 yılının en uzun süre zirvede yer alan sanatçısı oldu. 2013'te Türkiye Müzik Ödülleri'nde Türkan şarkısıyla "En İyi Şarkı" ödülünü almıştır.2015 (30 Aralık)'ta DMC tarafından Altın Plak Ödülü kazanmıştır.