Demet Akalın konserine terör engeli

Bolu'da PKK'lı teröristlerin hücre evine yapılan baskında 2 teröristin öldürülmesi sonrasında kentte güvenlik önlemleri arttırılırken, Bolu Valiliği Pazar günü saat 17.00'da Highway Outlet Alışveriş Merkezi'nde düzenlenecek olan Demet Akalın konserinin ertelenmesine karar verdi. Konserin ilerleyen tarihlerde yapılacağı ifade edildi.





Alışveriş Merkezi'nden yapılan açıklamada ise, "Daha önce yapılacağını duyurduğumuz Demet Akalın mini konser ve imza günü etkinliği ülkemizde ve ilimizde yaşanan üzücü olaylar sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yaşanan hain terör olayları sebebi ile hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm ülkeye başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.