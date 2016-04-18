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Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'tan gazetecilere büyük tepki

Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'un olaylı gecesi bomba etkisi yarattı. Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un, gazetecilere hakaretler savururken, önünde bulunan koltukları tekmelediği iddia edildi.

Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'tan gazetecilere büyük tepki
Geçtiğimiz günlerde bir TV programında Demet Şener ile kendisi hakkında yapılan haberlere isyan eden Demet Akalın, önceki gün Ataköy'deki Nossa Costa'da sahne aldı.


Gazetecilere kırgın olduğunu ima eden Akalın, sahne öncesinde gelen röportaj tekliflerini geri çevirerek, "Kimseyle konuşmak istemiyorum" dedi. Kulisten çıkıp sahneye doğru giden şarkıcı, gazetecilerin sorularını duymazdan gelirken eşi Okan Kurt devreye girdi.


Gazetecilere ağır hakaretler savuran Okan Kurt, hızını alamayarak önünde bulunan koltukları tekmeledi.Ağza alınmayacak küfürler eden Kurt'un bu halleri şaşırttı. 
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