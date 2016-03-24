Deniz Seki evleniyor

"Umut çiçeklerimle sohbet halindeyim hep. Umut olmazsa soluyor insan burada... O çiçeklerime can veren suyum da, sevenlerimin her geçen gün çoğalan ve büyüyen sevgisi" dedi.

"Zamanla bir tevekkül geliyor mu insana? Yoksa hâlâ zaman zaman delirmekten korkuyor musunuz?" sorusuna şarkıcı, "Tevekkül etmek olmasa zaten çekilmez bu durum. Aklımı, kalbimi ve ruhumu tevekkül etmeye programlıyorum. Yaşadıklarım bana çok şey öğretti" diye konuştu.

Nişanlısı Faruk Salman'la ilgili şarkıcı, "O benim her yönüm. Doğum, batım, kuzeyim, güneyim. Onunla 'mutlu son' durağındayız" dedi.



"Düğün özgürlükle mi gelecek?" sorusuna Seki, "Bize yakışan da o. Yoksa çoktan burada evlenirdik. Hak ettik bence biz mutluluğu."







Müzisyen Deniz Seki, bir derginin sorularını yanıtladı. "Cezaevine girdiğiniz o ilk günü düşündüğünüzde, o güne göre nasılsınız?" sorusuna Seki;