Deniz Seki'nin mektubu Demet Akalın'ı ağlattı

Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın sunumuyla ekranlara gelen Renkli Sayfalar programının bugünkü konuğu ünlü şarkıcı Demet Akalın oldu. Deniz Seki'nin cezaevinden gönderdiği mektup okununca Demet Akalın gözyaşlarına hakim olamadı.





İşte Demet Akalın'ın açıklamalarından satır başları:

'SU GİBİ BİR KADIN VE İÇERİDE'

- Deniz Seki'ye cezaevini hiç yakıştıramıyorum. Bizim onunla bambaşka hayallerimiz vardı. Hira doğduğunda o da bebek yapacaktı. Deniz çok kıymetli bir insan. O çıktığında tüm hayallerimizi gerçekleştireceğiz. Deniz çok güçlü bir kadın. Ondaki güç bende olsa dünyayı yakardım herhalde.

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- Orayı gördüm, uzun bir koridor var. O koridoru nasıl geçtim biliyor musun? Orada olup hissetmek... Okan'ı tırnaklamışım. Kitabın yarısına kadar geldim. Döndüğünde inşallah bütün hayallerimizi yapacağız. Su gibi bir kadın ve içeride. O kadar tecavüzcü ve katiller dışarıdayken arkadaşımın başı yandı. Çok tuhaf bir duygu ya!

- Bazen bana kırılıyor. Geçen gün onu görmeye gidecektim ama gidemedim. Oraya gitmek için çok güçlü olmak lazım. İnşallah onun için günler aylar su gibi geçsin. Biz 2 gün evde duramıyoruz. Ay sıkıldım diyoruz. Geçecek bu günlerde inşallah çabucak geçsin yani.

'YAPTIĞIMIZ BÜTÜN YATIRIMLAR MİRALİ İÇİN'

- Eski evimi sattım, o da üzerine para koydu. Daha büyük bir eve geçtik. Hani bir oğlumuz olur da Mirali falan gelir... Öyle bir isim düşünmüştük.

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- Damı akan evde oturdum Bildiğin leğenler vardı evin ortasında. Havuz, şömine, bahçe artık böö geldi bana. Evde huzur olmadıktan spnra hiçbiri bir işe yaramıyor ki. Bana 'görmemiş' diyorlar... E görmedim zaten!