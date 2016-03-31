Deniz Seki savcılıkta ifade verdi

Eşini öldürdüğü gerekçesiyle cezaevinde bulunan D.Ç., ameliyatla cinsiyet değiştirerek kadın olduğunu, kadın olduktan sonra Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne nakledildiğini belirterek, Seki'nin yazdığı kitapta kendisi ile ilgili bu bilgilere yer verdiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu.



Deniz Seki, D.Ç.'nin şikayeti üzerine soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar'a ifade vermek üzere bugün öğleden sonra Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. jandarma eşliğinde adliyeye getirilen Deniz Seki, "Hakaret" ve "Özel hayatın gizliliğini ifşa etmek" suçlarından ifade vermek üzere savcı Sarıyar'ın odasına götürüldü.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Avukatı Naim Karakaya eşliğinde ifadesi alınan Seki'nin, kitabında şikayetçinin ismine yer vermediğini söylediğini, reklam amacıyla hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söylediği öğrenildi. Seki, çıkışta bir gazetecinin, "Bir şey söyleyecek misiniz?" şeklindeki sorusu üzerine, elini göğsüne götürüp başını önüne eğdi.

YAZDIĞI KİTAPLA İLGİLİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

D.Ç. isimli bir mahkum, geçtiğimiz günlerde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yolladığı şikayet dilekçesinde ameliyatla cinsiyet değiştirip kadın olduktan sonra bir süre Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne, kaldığını belirtmişti. Daha sonra buradan şu an bulunduğu kadın cezaevine nakledildiğini belirten D.Ç., Deniz Seki'nin yazdığı 'Denizin Dibi' isimli kitabında kendisinin özel hayatı ile ilgili bölümlere yer verdiğini iddia etmişti.

Deniz Seki'nin kitabının bir gazetede reklam haberinin yapıldığını savunan D.Ç., dilekçesinde, "Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde iken orada bulunan Deniz Seki'nin, bir gazetede 'Denizin Dibi' isimli kitabının reklam haberi yapılmıştı. Orada, 'Erkekken ameliyatla kadın olup buraya gelen biri var. Adam karısını öldürmüş gibi, çocuğu da varmış' bilgisi bulunuyor. D.Ç, devletin kadın kimliği verdiği birine 'adam' diye ağır bir cümle kurdu" iddiasında bulunmuş ve Seki hakkında "Hakaret" ve "Özel hayatın gizliliği" suçlarından soruşturma başlatılmasını istemişti.