Didem Soydan'ın tecavüz isyanı

Ensar Vakfı'nda 45 çocuğa tecavüz edilmesiyle gündeme gelen çocuk tecavüzleri haberleri ülkeyi ayağa kaldırırken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun Ensar Vakfı'na yöneltilen cinsel istismar iddialarına ilişkin, "Buna bir kere rastlanmış olması hizmetleri ile ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz" sözleri herkesi çileden çıkardı. Genel Kurulda, HDP'nin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu hakkında verdiği gensoru önergesinin reddedilmesi sonrası Bakan Ramazanoğlu'nu tebrik etmek için sıra oluştu.





Bunların yanı sıra Kocaeli'nden gelen 3 yaşındaki çocuğa tecavüz haberi de insanlığın yok olduğunu gözler önüne serdi. 'Devlet çocukları koruyamıyor' diye düşünen herkes sosyal medyada tek yürek oldu.

Ünlü isimler sosyal medyadan 'çocuk'lar için paylaştı. Bunlardan biri de Didem Soydan'dı… Soydan sosyal medya hesabından isyan etti. Çocuk fotoğrafı paylaşan ünlü manken, fotoğrafa; 'Bu devlet adı altında pislikler ile çevrilmiş ülkemin masum evlatları! Allah hepimizin belasını verse de kurtulsanız çünkü hiçbirimizde ruh sağlığı kalmadı artık ! Bu soysuzların arasında bedeninize ruhunuza dokunan bütün o eller cezasız kalacak. Bunları yazan bizler ise cezalandırılacağız öyle bir devrin içindeyiz yani. Kabus içinde kabuslara gark oluyoruz. Çıldırmak üzereyim !" notunu düştü.

ÜNLÜLER SOSYAL MEDYADA TEK YÜREK OLDU

Aylin Aslım: "Bi kereden bişey olmaz" 45 (yazıyla kırk beş) çocuğa tecavüz vakası. Ve bu sadece tespit edilen sayı. Neyin üstünü örteceklerini şaşırdılar. Bir taraflarından dev hırsızlık pörtlüyor, öbür taraftan çocuk tecavüzleri. Yok olun uğursuzlar…

Gonca Vuslateri: Tecavüzü yorumlamaya kalkmak kimseyi "ileri görüşlü" yapmaz.Suçtur. Cezalandırılmalılar. Başka bir yorum bile yapılamaz buna. Kahrolsunlar.!

Suavi: Böyle aile bakanı olunca, vay bu ülkede ki "yarının ailesini kuracak" çocuklarımızın haline.!

Levent Üzümcü: Bir kereden bişey olmaz diyosun yani.

Mabel Matiz: 45 erkek çocuğu tecavüze uğruyor ve bütün bir ülke susuyor mu? din, devlet, hak, hukuk, akıl, fikir, vicdan vb. ezberlerinizi tekrar sorgulayınız. adalet istiyoruz, hemen şimdi!

Karolin Fişekçi: Bir yerde 45 çocuğa tecavüz edilmişse burada bir süreklilik vardır,tecavüz eden 1 kişi bile olsa bu o kurumda buna göz yumulduğunu gösterir. Hayır 45 değil 10 çocuk da deseler 10 çocuk az mı? Düzenli 10 çocuk tecavüze uğramış ve bu kadar zaman anlaşılmış, göz yumulmuş.