Diriliş Ertuğrul'da kriz çıktı

GEÇEN YIL ERTELENMİŞTİ

Yapımcı, tarihi bir karakterle özdeşleşen oyuncunun romantik bir projeyle gündeme gelmesini istemiyor. Engin Altan Düzyatan, geçen yıl sözleşme yaptığı Mahsun Kırmızıgül ile yeni sezonda çalışmaya devam edeceği Diriliş'in yapımcısı arasında kaldı. Yaşanan krizinin nasıl çözüleceği merak konusu... Romantik Komedi Balayı filmi geçen yaz da Engin Altan Düzyatan'ın "Diriliş" dizisinde olmazsa olmazı olan sakallarını kesemediği için bu yıla ertelenmişti.

"İki Kadın Arasında" programının haberine göre Diriliş Ertuğrul dizisi sezon finali yaptıktan sonra başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, ilk iki filminde oynadığı "Romantik Komedi" serisinin yeni projesi "Romantik Komedi Balayı" filminde rol almaya hazırlanıyordu. Yakışıklı oyuncu geçen günlerde bu yaz film projesi olduğunu söylemiş ancak özellikle projesinin adını vermemişti. Bunun nedeni ise sonradan ortaya çıktı. Kulislerde konuşulan iddiaya göre TRT 1'de ekrana gelen Diriliş'in yapımcısı Engin Altan Düzyatan'ın Mahsun Kırmızıgül ile Murat Tokat'ın yapımcılığını üstlendiği "Romantik Komedi" filminde oynamasını istemiyor.