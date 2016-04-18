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Diriliş Ertuğrul'da şoke eden ayrılık

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'da 'Gündoğdu' rolüne hayat veren yakışıklı oyuncu Kaan Taşaner'in diziden ayrıldığı öne sürüldü.

Diriliş Ertuğrul'da şoke eden ayrılık
Settte geçirdiği bir kaza yüzünden kolu kırılan Kaan Taşaner, bir süredir dizinin çekimlerinde yatakta hasta rolünü oynuyordu.

Diriliş Ertuğrul dizisi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Diriliş Ertuğrul dizisinde, Ertuğrul Bey'in abisi Gündoğdu rolünü canlandıran Kaan Taşaner'in diziden ayrılacağı iddia edildi.

Kaan Taşaner'in yeni sezonda ATV'de yayınlanması planlanan 'Rengarenk' adlı dizide sevgilisi Selin Şekerci ile birlikte başrol oynaması planlanıyor. Dizi Haziran ayında ATV'de başlayacak ve romantik komedi tarzında olacak.
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