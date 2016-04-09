Diriliş Ertuğrul oyuncuları Turgut Alp'in kabrini ziyaret etti

Diriliş 'Ertuğrul' 54. bölümüyle 13 Nisan Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında...



Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncuları Cengiz Coşkun (Turgut Alp), Mehmet Polat (Gümüştekin Bey) ve Kaptan Gürman (Geyikli) İnegöl'e gelerek, Turgut Alp'in türbesinin bulunduğu Turgutalp Mahallesi'ni ziyaret ettiler. Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol üyeleri ile mahalle sakinleri tarafından karşılanan dizi oyuncuları, yoğun ilgi gördü. Ertuğrul Gazi'nin can dostu ve arkadaşı Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun, Turgut Alp'in türbesini diğer arkadaşları ile ziyaret ederek dua etti.





Duanın ardından dizi oyuncularına mahalle muhtarlığı tarafından hazırlanan pilav ve ayran ikramında bulunuldu. Dizi oyuncularını gören mahalle sakinleri ve gençler o anı ölümsüzleştirmek için birbiriyle yarıştılar.

Turgut Alp karakterine hayat veren Cengiz Coşkun, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Böyle önemli bir tarihi karakteri canlandırıp da kabrini ziyaret etmemek olmazdı. Uzun zamandır bunu istiyordum. Bu güne kısmetmiş. Hakikaten çok garip bir duyguymuş. Benim oynadığım karakterin kabrinde dua etmek, beni çok duygulandırdı. İnegöl'ün ismi eskiden Turgut ili olarak biliniyormuş ama ismi değişmiş, her şeyde olduğu gibi maalesef sahip çıkılamamış ve ismi değişmiş. Çok üzücü bir durum" dedi.

Geyikli'yi canlandıran Kaptan Gürman ise, "Buraya her ayak bastığım da heyecanlanıyorum. Atalarımız bu toprakları bize bırakmışlar. Biz de bunları yeni nesillere taşıyabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.

Oyuncu Mehmet Polat ise; "Buraları görmek, gezmek çok güzel bir duygu. O dönemleri düşününce şu anda bile buraya çıkmak için zorlandık. O dönemlerde büyük bir meşakkatle buraları atalarımız keşfetmişler. Büyük emeklerle kazanıldı bu topraklar. Bunlara sahip çıkmak gerekiyor. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Bir şey ekmediğiniz zaman tarihe de yazılmazsınız. Ama siz doğru şeyler eker, doğru şeyler söylerseniz iyi şekilde değerlendirilir. Tarihin gerçekleri tüm detayları ile bilenler, kendi hayatlarına da yansıtacaklardır" dedi.