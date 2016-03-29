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Diriliş'te Deli Demir'in ölüm sahnesi herkesi ağlattı

Diriliş'te Deli Demir'in ölüm sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi ve aynı zamanda seyircilerin büyük bir kısmını gözyaşlarına boğdu.

Diriliş'te Deli Demir'in ölüm sahnesi herkesi ağlattı
Çarşamba gecelerinin vazgeçilmezi Diriliş Ertuğrul'da Deli Demir'in veda sahnesi izleyenleri hüzünlendirdi.

 
TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un 48. bölümünde Deli Demir'in ölmesi izleyicileri ağlattı.
Diriliş Ertuğrul'da Deli Demir'in diziye vedası ekran başındakilere duygusal anlar yaşattı. Özellikle cenazenin obaya getirildiği sahne dizinin takipçilerini ağlattı.

"AĞLADIK" YORUMLARI YAPILDI
Diriliş Ertuğrul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, seyirci yüzlerce mesajla Deli Demir'e veda etti. Seyircilerin yorumları arasında çok sayıda 'ağladık' mesajı dikkat çekti.
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