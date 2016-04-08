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Düğün krizinin nedeni ortaya çıktı

Sinem Kobal ile Merve Boluğur'un düğün krizinin gerçek sebebi ortaya çıktı. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun 14 Mayıs'ta Cunda Adası'nda yapılacak olan yılın düğününe kimlerin katılacağı şimdiden merak konusu oldu.

Düğün krizinin nedeni ortaya çıktı
'Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın düğününe gitmeyeceğiz'

Murat Dalkılıç, Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın düğününe katılmayacakları yönünde çıkan haberleri doğruladı. Küçük Esnaf filminin galasına katılan Dalkılıç "Ben bir marka anlaşarak reklam yüzü oldum ve düğün tarihinde turnede olacağım. Muhtemelen Merve de benimle birlikte olur" dedi.

Merve Boluğur, geçen yıl 24 Ağustos'ta kendi düğününe katılmadığı için "Küçük Sırlar" dizisindeki rol arkadaşı Sinem Kobal'ın Cunda'daki görkemli düğününe gitmeyeceğini yakın çevresine açıklamıştı. Ancak Uçankuş TV'nin "İki Kadın Arasında" programında Boluğur ile Kobal'ın arasındaki nikah krizinin gerçek nedeninin altında kısa süren bir aşk macerasının yattığı açıklandı.

ELİZ-KENAN FLÖRTÜ KISA SÜRMÜŞTÜ

 
Sinem Kobal'ın büyük aşk yaşadığı Kenan İmirzalıoğlu, önceki yıl Murat Boz'dan ayrıldıktan sonra Eliz Sakuçoğlu'yla kısa süreli bir flört yaşamıştı.
 
Bu durumu ortak arkadaşlarından dolayı çok iyi bilen Sinem Kobal, Eliz Sakuçoğlu'nun nikah şahidi olduğu Merve Boluğur'un düğününe katılmamıştı. Şimdi iddiaya göre Merve Boluğur da Sinem Kobal'ın Cunda'daki nikahına en yakın arkadaşı Eliz Sakuçoğlu yüzünden katılmak istemiyor.
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