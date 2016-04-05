Ebru Gündeş'e konserde imalı şarkı isteği

Eşi Reza Zarrab Miami'de tutuklanan Ebru Gündeş, bu olay sonrası Türkiye'ye dönmüştü.Geçen ay 19 Mart'ta, Miami'de yakalanarak tutuklanan, hakkında 75 yıl hapis cezası istenen eşi Reza Zarrab'ın TC-RZA tescilli özel uçağıyla 2 gün önce Antalya Havalimanı'na gelen Ebru Gündeş, akşam ise TUSAF'ın kongresi kapsamında Sueno Hotel'de konser verdi.



Basına kapalı konseri sadece kongre üyeleri izleyebildi. Simli transparan kostümle sahneye çıkan Ebru Gündeş, şarkılarıyla kongre katılımcılarını eğlendirdi.



Eşi Reza Zarrab, Amerika Miami'de tutuklandıktan sonra ilk kez Antalya'da sahneye çıkan Ebru Gündeş, istek üzerine 'Gidiyor Gönlümün Efendisi' şarkısını söyledi. Bu şarkı, Reza Zarrab tutuklandıktan sonra yapılan haberlerde ve sosyal medyada Ebru Gündeş'in sesinden fon müziği olarak kullanılmıştı.