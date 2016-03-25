Ebru Gündeş eşinin duruşması için Miami'ye gidiyor

İşadamı Reza Zarrab, ABD'yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama suçlamalarından 19 Mart akşamı Amerika-Miami'de yakalanıp tutuklandı. Reza Zarrab'ın yanında eşi Ebru Gündeş ve 5 yaşındaki kızı Alara vardı.





Olay üzerine kızını alıp hemen İstanbul'a dönen Ebru Gündeş yakınlarına, 'Reza beni yanında ister' dedi ve Miami'ye gitme kararı aldı. Gündeş, 4 Nisan'da Miami'de yapılacak ilk duruşmada eşinin yanında olacak ve 3 hafta Amerika'da kalacak.





NEDEN TUTUKLANDI?

TÜRKİYE'de 17 Aralık Büyük Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu'nun merkezinde yer alan Reza Zarrab, ABD'ye gidince İran yaptırımlarını ihlal ederek ABD'yi dolandırmak, bankacılık sahtekarlığı ve karapara aklama suçlamalarından FBI tarafından Miami'de 19 Mart Cumartesi günü yakalandı. Zarrab, pazartesi günü de yine Miami'de mahkeme tarafından tutuklandı.

Rıza Sarraf

(Farsça: رضا ضراب, Reza Zarrab; d. 12 Eylül 1983 Tebriz), Türkiye'de faaliyet gösteren iş adamı. Azerbaycan, İran ve Türkiye vatandaşlıklarına sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutukludur.

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Türkiye'de faaliyet gösteren Royal Holding'in sahibidir. Türk kamuoyunda Ebru Gündeş'in kocası olarak da tanınır.

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Hakkında rüşvetten kara para aklamaya kadar çeşitli iddialar olan Zarrab, 17 Aralık soruşturması'nda kilit isim olarak gözaltına alınmış, 70 gün tutuklu kaldıktan sonra suç vasfının değişme ihtimali doğduğu gerekçesiyle tahliye edilmiştir.