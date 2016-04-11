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Ebru Gündeş'in bilinmeyen kız kardeşi ortaya çıktı

Ebru Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş'in fotoğrafı Söylemezsem Olmaz programında ortaya çıktı.

Ebru Gündeş'in bilinmeyen kız kardeşi ortaya çıktı
Ebru Gündeş, geçtiğimiz günlerde babası Remzi Gündeş'in aynı zamanda ev olarak da kullandığı ve sahibi öldüğü için mirasçıları tarafından satışa çıkarılan dükkanını satın almıştı.

20 senedir antika dükkânında yaşayan Remzi Gündeş'in ,Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleştirdiği ve bu evlilikten otuzlu yaşlarda bir kızının daha olduğunu söyledi.

 
Ebru Gündeş'in kardeşi Aslıhan'la hiç görüşmediği öğrenilirken, Aslıhan Gündeş'in 2 yıl önce Ebru Gündeş'in konserine gittiği attığı şu Tweet' le ortaya çıktı.

Aslıhan Gündeş, sosyal medya hesabından ablasına "Konser süperdi, sen de öyle. Göz göze geldik beni gördün, hayırlısı böyleymiş. Ben buralardayım. Seni Seviyorum" yazdı.
 
"Ben kızıma bir şey yapamadım, kızım bana yardımda bulundu" diyen baba Remzi Gündeş'in kızı Ebru Gündeş'ten her ay 5 bin TL para yardımında aldığı da program yorumcuları tarafından dile getirildi.
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