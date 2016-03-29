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Ebru Şancı ikiz bebeklerinden birini kaybetti

Geçtiğimiz yıl futbolcu Alparslan Öztürk ile nikah masasına oturan Modacı Ebru Şancı, tüp bebek tedavisiyle hamile kaldığı ikizlerinden birini kaybetti.

Ebru Şancı ikiz bebeklerinden birini kaybetti
Ancak ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Şancı'ya doktoru kötü bir haber verdi. Eski manken, ikizlerinden birini kaybettiğini öğrendi.
Ebru Şancı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İkiz bebeklerimden birini kaybettim. Allah böyle nasip etti" dedi.

Bebeğinin cinsiyetini söylemek istemeyen Şancı, "Nazar değmesinden korkuyorum" açıklamasını yaptı. Ebru Şancı mankenliği bıraktıktan sonra Moda sektörüne girmişti. Kendi adını taşıyan markasını oluşturan Şancı, Nişantaşı'nda bir butik mağazası açmıştı.
 
Ebru Şancı, Alpaslan Öztürk 19 Eylül 2015'te evlenmişti.

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