Elçin Sangu'dan cinsellik açıklaması

Kiralık Aşk dizisinin Defne'si Elçin Sangu, Magazin 8 mikrofonlarına iş yaşamından özel hayatına kadar çok özel açıklamalar yaptı.



"Oyunculuk benim istediğim mesleklerden biriydi" diyen Sangu belki ileride müzikle alakalı da bir şeyler yapabileceğini söyledi. Elçin Sangu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Haluk Bilginer'le aynı projede rol almak istediğini söyledi.

"Saçlarımın doğal rengi"

Kızıl saçlarının doğal olup olmadığı tartışılan Elçin Sangu, "Saçlarımın rengi doğal" dedi.

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"Sanat için herşeyi yapmam"

Güzel oyuncu "Sanat için herşeyi yapmam, benim kurallarım var. Tamamen çıplak kalmak, aşırı derecede erotizm beni zorlar" diye konuştu.

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"Evlilik düşünmüyoruz"

Sevgilisi Yunus Özdiken'le ilgili soruları da yanıtlayan oyuncu mutlu bir birliktelikleri olduğunu ancak şu an evlilik düşünmediklerini söyledi.