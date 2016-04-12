Elçin Sangu'nun zor anları

Beşiktaş-Bursaspor maçıyla açılışı gerçekleştirilen Vodafone Arena'da maç öncesi yaşanılan tatsızlıklar adeta açılışa gölge düşürdü.
Beşiktaş taraftarlarının 1000 günü aşkın süredir hasretini duyduğu 'semtten stada yürüyüşü' nü gerçekleştirirken, polisin TOMA ile tayzikli su sıkıp biber gazıyla taraftarları uzaklaştırmaya çalışması tarihi açılış gününe gölge düşürdü.
Aşırı izdihamın olduğu bölüme atılan gazlar sebebiyle insanlar ezilme tehlikesi yaşarken özellikle çocukların gazdan ciddi şekilde etkilendiği ve gözyaşı döktüğü görüldü.
ELÇİN SANGU DA GAZ MAĞDURU
Şeref Tribününde maçı izlemek için gelen ünlülerde gazdan nasibini aldı. Yaklaşık 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Yunus Özdiken ile birlikte maçı izlemeye gelen güzel oyuncu Elçin Sangu, polisin gazlı müdahalesine maruz kaldı.
Stadın çevresinde sıkılan biber gazından oldukça etkilenen Elçin Sangu, sevgilisiyle birlikte bir müddet dışarıda bekledikten sonra stada girdi.