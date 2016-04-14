Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Emrah'tan Acun Ilıcalı'ya şok dava geldi

Emrah, şarkılarını programlarında izinsiz yayınladığı iddiasıyla Acun Medya’ya dava açtı. Ünlü şarkıcı, toplamda 344 bin TL tazminat talep etti.

Emrah'tan Acun Ilıcalı'ya şok dava geldi
Ünlü sanatçı Emrah, 'Unutabilsem', 'Götür Beni Gittiğin Yere' ve 'İhtiyacı Var' isimli eserlerinin 'O Ses Türkiye', 'Yetenek Sizsiniz' ve'Rising Star' isimli programlarda kendisinden izin alınmadan kullanılması iddiasıyla Acun Medya'ya 225 bin TL'lik maddi tazminat ve 119 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.



Emrah, konuyla ilgili de şöyle dedi: "Bu sadece benimle ilgili bir konu değil. Benim dışımda onlarca besteciye saygısızlık yapılıyor, hakları ödenmiyor, isimleri dahi yazılmıyor. Bu hukuksuzluğa dur dedik. Televizyon yapımcıları programlarında kullandıkları müziklerin telif haklarını ödemeyi öğrenmeliler. Şarkılar olmasa neyle program yapacaklar!"


Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.