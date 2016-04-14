Emrah'tan Acun Ilıcalı'ya şok dava geldi

Ünlü sanatçı Emrah, 'Unutabilsem', 'Götür Beni Gittiğin Yere' ve 'İhtiyacı Var' isimli eserlerinin 'O Ses Türkiye', 'Yetenek Sizsiniz' ve'Rising Star' isimli programlarda kendisinden izin alınmadan kullanılması iddiasıyla Acun Medya'ya 225 bin TL'lik maddi tazminat ve 119 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.







Emrah, konuyla ilgili de şöyle dedi: "Bu sadece benimle ilgili bir konu değil. Benim dışımda onlarca besteciye saygısızlık yapılıyor, hakları ödenmiyor, isimleri dahi yazılmıyor. Bu hukuksuzluğa dur dedik. Televizyon yapımcıları programlarında kullandıkları müziklerin telif haklarını ödemeyi öğrenmeliler. Şarkılar olmasa neyle program yapacaklar!"





