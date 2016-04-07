Engin Öztürk ile İdil Fırat ayrıldı

Babasının itirazlarına rağmen evlenecekleri iddia ediliyordu. Hatta Engin Öztürk de Aralık'ta İdil Fırat'ı ailesiyle bir araya getirince 'Nikah yakın' yorumları yapılmıştı. Ama olmadı. Sevgililer 8 aylık ilişkilerine nokta koydu.Geçtiğimiz günlerde doğum günü kutlayan İdil Fırat'a aile yakınları eşlik etmişti.





AŞKINI AİLESİYLE TANIŞTIRMIŞTI

Engin Öztürk, geçtiğimiz ay sevgilisini ailesiyle tanıştırmış ve babadan onay almıştı. Baba Önder Fırat'ın da onayını alan aşıklar, kısa bir süre önce aynı evde yaşamaya karar vermişti. Bu kararın ardından da İdil Fırat, Engin Öztürk'ün Arnavutköy'deki evine taşınmış ve birlikte yaşadıkları konuşulan gözde çiftle ilgili bu dedikoduları kanıtlayan kedileri 'Kar' olmuştu.





Selim Öztürk, İdil Fırat'tan önce oyuncu Hande Doğandemir ile aşk yaşamıştı. İkilinin pozları çok konuşulmuştu.





Hande Doğandemir ise Engin Öztürk'den önce Okan Yalabık ile aşk yaşamıştı.