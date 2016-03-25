Erol Evgin'den izmir'de duygusal konser

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Mustafa Kemal'i Gördüm Düşümde" temalı konserinde Erol Evgin, Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze uzanan dönemi; şarkılar, türkülerve anekdotlar eşliğinde anlatırken, salonu dolduran 2 bin kişi tek yürek oldu.





Umutsuzluk en büyük düşman

Erol Evgin'in: "En büyük düşmanın umutsuzluk olduğunu asla unutmamalıyız. Kurtuluş Savaşı'nı kazanan Türk milleti; toplumda yaratılan bu travmayı ve kaos ortamını birlik, beraberliğiyle aşacak ve aydınlık bir Türkiye'yi yaratacak güçtedir" sözleriyle tamamladığı konseri "10. Yıl Marşı" ile son buldu.



