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Erol Evgin'den izmir'de duygusal konser

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, geçtiğimiz akşam 'Mustafa Kemal'i Gördüm Düşümde' temalı konseriyle İzmirli müzikseverlerle buluştu.

Erol Evgin'den izmir'de duygusal konser
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Mustafa Kemal'i Gördüm Düşümde" temalı konserinde Erol Evgin, Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze uzanan dönemi; şarkılar, türkülerve anekdotlar eşliğinde anlatırken, salonu dolduran 2 bin kişi tek yürek oldu.

Umutsuzluk en büyük düşman
Erol Evgin'in: "En büyük düşmanın umutsuzluk olduğunu asla unutmamalıyız. Kurtuluş Savaşı'nı kazanan Türk milleti; toplumda yaratılan bu travmayı ve kaos ortamını birlik, beraberliğiyle aşacak ve aydınlık bir Türkiye'yi yaratacak güçtedir" sözleriyle tamamladığı konseri "10. Yıl Marşı" ile son buldu.

 
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