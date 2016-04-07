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Esra Erol'da damat adayından şoke eden sözler

ATV'nin izdivaç programı Esra Erol'da kendisine eş arayan damat adayı 'Evleneceğim kadının soyadını almak istiyorum'deyince herkesi şaşkına çevirdi.

Esra Erol'da damat adayından şoke eden sözler
'ONA OLAN SAYGIM VE SEVGİMDENDİR'
Yüz güzelliğinden ziyade kendisi için kalp güzelliğinin önemli olduğunu belirten Ömer Bey, "Beni tanımasını çok istiyorum. Annesi ve babasının elini öpmek istiyorum. Evlendiğim kadının soyadını almak istiyorum. Ona olan saygım ve sevgimdendir. Kadına şiddete karşıyım" şeklinde konuştu.
 
'ACABA GERÇEK Mİ SÖYLÜYOR?'
Damat adayının bu sözlerini çok iddialı bulduğunu belirten gelin adayı, "Böyle bir şey beklemiyordum. Acaba gerçek mi söylüyor?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.


 
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