Esra Erol'da damat adayından şoke eden sözler

'ONA OLAN SAYGIM VE SEVGİMDENDİR'

Yüz güzelliğinden ziyade kendisi için kalp güzelliğinin önemli olduğunu belirten Ömer Bey, "Beni tanımasını çok istiyorum. Annesi ve babasının elini öpmek istiyorum. Evlendiğim kadının soyadını almak istiyorum. Ona olan saygım ve sevgimdendir. Kadına şiddete karşıyım" şeklinde konuştu.

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