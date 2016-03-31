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Fahriye Evcen'e anlamlı hediye

Fahriye Evcen'in hayranları Tuba Büyüküstün'ün fanlarının izini sürdü. Evcen'in genç fanları 4 Haziran'da 30 yaşına girecek olan güzel oyuncu için özel bir bağış etkinliği oluşturdu.

Fahriye Evcen'e anlamlı hediye
Fahriye Evcen'in hayranları Tuba Büyüküstün'ün fanlarının izinden gidiyor. Geçen yıl Büyüküstün'ün yeni yaşında oyuncuya ülkenin her yerinden mektup yazan fanların ardından Evcen'in sevenleri de harekete geçti.

Rol aldığı dizilerle birçok hayran kitlesine ulaşan Fahriye Evcen'e sevenleri 30'uncu yaş gününde anlamlı bir hediye hazırladı. Fanlar korunmaya muhtaç çocuklar için bağış toplayan Koruncuk Vakfı'nda bir etkinlik oluşturdu.

Bu organizasyon kapsamında 10, 20, 50 TL ve diğer seçenekler olmak üzere toplamda 4 dalda bağış seçeneği bulunuyor. Bağışta bulunmak isteyenler kendisine uygun bir ödeme şekli seçerken elde edilen kazançlar da 4 Haziran'da korunmaya muhtaç çocuklara bağışlanacak.

Hayranlarının bu jesti karşısında oldukça mutlu olan Evcen'in de elini cebine attığı ve bir miktar bağış yaptığı öğrenildi.
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