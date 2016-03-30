Felç olan Halit Akçatepe'den haber var

Ünlü oyuncunun kızı Ebru Akçatepe geçtiğimiz gün babası Halit Akçatepe'nin Tiyatrolar Günü'nü kutlamak için eşi ve kızıyla hastaneye gitti.

Babasının sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini söyleyen Ebru Akçatepe paylaştığı bu fotoğrafın altına şunları yazdı...

"Bana tiyatronun ne olduğunu öğreten, sevdiren, "bizim için her gün tiyatro günü" diyen canım babacığımın 'Tiyatrolar Günü'nü kutladık. Hiçbir şey yetmez, ne sanattaki ne de gönlümüzdeki yerini anlatmaya.. Haklısın, sanat ruhumuza çok iyi geliyor, hayat veriyor, umut veriyor, ışık saçıyor.

Beyni ve yüreği genç değerli usta; ne sahne sensiz, ne de sen sahnesiz yapamazsınız. O büyülü sahnelerde yine kocaman yüreğinle bizlere kocaman bir dünya sunman için, daha çok uzun zamanlar aydınlık ve umut saçmaya devam etmen için, sevenlerine sıcacık sevginle hayat vermen için çok az kaldı... Hepimiz hasretle, sabırsızlıkla seni bekliyoruz babacığım "

Halit Akçatepe'ye torunundan mektup

Sevgili dedeciğim, seni çok özledim. Aradan bir ay geçti, daha iyi olduğunu tahmin ediyorum. Konuma dersin nasıl gidiyor? Dedeciğim ben çok yakında senin yanına geleceğim. Ve ben gelene kadar on kelime daha öğrenmeni rica ediyorum. Bir kelime daha ezberleyene kadar tekrar et seni çok seviyorum.