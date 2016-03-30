Filiz Akın hastaneye kaldırıldı

Filiz Akın ateşi çıkınca acil olarak hastaneye kaldırıldı.Türk sinemasının efsane kadın oyuncularından Filiz Akın'ın hastaneye kaldırılması sevenlerini üzdü. Filiz Akın bir süre önce de vasiyetini açıklamıştı.

Filiz Akın acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Filiz Akın ateşi çıkınca acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Kendini kötü hisseden Filiz Akın'a doktorlar serum tedavisi uyguladı. sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü oyuncu 'Arkadaşlar korkmayın.. Sadece serum takıldı. Gece ateşim biraz daha yükseldi, boğazım şişti' açıklamasını yaptı.

Sevenleri ünlü oyuncuya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Filiz Akın vasiyetini açıklamıştı

Filiz Akın bir süre önce katıldığı bir etkinlikte vasiyetini açıklamıştı. İzmir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Ege Geriatri Derneği işbirliğinde düzenlenen İzmir 9. İleri Yaş Sempozyumu'na katılan Türk sinemasının usta oyuncusu Filiz Akın, nazofarenks kanserini nasıl yendiğini anlatmıştı.

Eşi eski Mit Müsteşarı Sönmez Köksal ile vasiyetlerini de dile getiren Filiz Akın, "Yaşayacaksam kaliteli yaşayayım, eğer bağımlı olacaksam ve bitkisel hayata gireceksem öleyim. Eşimle birbirimize vasiyet ettik, eğer öyle bir durum doğar ve ötenazi hakkı tanınırsa bunu kullanma sözü verdik. Elbette beni hayata en çok bağlayan şey sevgi ve sizlerin duası" diye konuşmuştu.