Galada Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay kavgası

Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay 'Deliormanlı' fiminin galasında kavga etti.Murat Şeker imzalı “Deliormanlı” filminin galası önceki gece Kanyon’da yapıldı. Galanın ardından düzenlenen after party’e ise filmin başrolünü paylaşan Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay’ın kavgası damga vurdu.



Başrollerini Sarp Levendoğlu, Birce Akalay, Gürkan Uygun ve Danny Williams’ın paylaştığı “Deliormanlı”nın galası Kanyon’da gerçekleşti. Galanın ardından Coridor Bar’da after party düzenlendi.

Partiye evli oyuncular Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay’ın kavgası damga vurdu. Bir anda kavgaya tutuşan çift birbirlerine ağır sözler söyledi. İkili, basın danışmanları tarafından mekanın balkonuna götürüldü.

Film ekibinin gece saat 2 gibi ayrıldığı mekandan Akalay ve Levendoğlu, sabaha karşı çıktı. İkili çıkışta el ele poz verdi.



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