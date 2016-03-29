Gizem Karaca dizide börek satacak

Genç kuşağın yıldızlarından Gizem Karaca sürpriz bir rolle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güzel oyuncu, tanıtımları büyük beğeni toplayan SHOW TV'nin yeni dizisi 'İstanbul Sokakları'nda, kalp büyümesi hastalığından mustarip Nazlı isimli börek satan bir kızı canlandırıyor.
Nazlı ile Caner Cindoruk'un hayat verdiği Fırat'ın hüzünlü aşk öyküsünü konu alan dizi, yakında SHOW TV'de ekrana gelecek.
Kalp nakli yapılmazsa öleceğini öğrenen börekçi Nazlı ile zengin bir müteahhit olan Fırat'ın hüzünlü aşk öyküsü ekranda duygu fırtınası estirecek.