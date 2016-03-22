Gözaltına alınırken Ebru Gündeş yanında mıydı?

Ebru Gündeş'in avukatın Şeyda yıldırım konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Gözaltına alma uçaktan indiği sırada yapıldı. Ebru Gündeş de eşinin yanındaydı. Şuanda kendisi hala Miami'de."

Öte yandan ünlü sanatçının Instagram hesabından son olarak dün Aşık Veysel için "Büyük Usta'yı saygı ve rahmetle anıyoruz..." mesajı paylaşıldı. Bu mesajların sosyal medya ekibi tarafından paylaşıldığı öğrenildi.

Savcılık Zarrab için 75 yıl hapis istedi. En çok merak edilen konulardan biri de Ebru Gündeş'in eşinin yanında olup olmadığıydı. Gündeş'in avukatı konuya açıklık getirdi.