Gülben Ergen'den yeni klip

Albümün 3. klibini sözü ve müziği Mert Ekren'e ait olan 'Kusura Bakma' isimli şarkıya çeken Gülben Ergen, klip için İzmir Tire'de bir tren garında kamera karşısına geçti.
Klibin yönetmenliğini Nihat Odabaşı üstlendi. Müzik yönetmenliğini Taşkın Sabah'ın yaptığı klip çok yakında müzik kanallarında yayınlanmaya başlayacak.
19 Mart'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konseri ülkemizde yaşanan terör olayları nedeniyle erteleyen Gülben Ergen yeni konser tarihini belirledi. Ünlü sanatçı Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla 29 Nisan'da buluşacak.