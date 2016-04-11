Hadise ve Ahmet Kural aşk mı yaşıyori?

Bir süre önce aşk yaşadıkları iddia edilen Ahmet Kural ile Hadise bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ikili, önceki akşam Soho House'ta eğlendi. Geçtiğimiz aylarda Maslak'ta düzenlenen bir partide yakınlaştıkları iddia edilen ancak aşk dedikodularını yalanlayan çiftin yine bir partide bir araya gelmesi bu iddiaları ateşlendirdi.









Ayrı çıktılar

Kulübe ilk olarak Ahmet Kural gelirken, bir süre sonra içeri Hadise, kız kardeşiyle giriş yaptı. İlk olarak ayrı masalarda oturan ikilinin, gecenin ilerleyen saatlerinde aynı masaya geçerek eğlendikleri ve oldukça tedirgin oldukları söylendi. Hadise kız kardeşiyle ön kapıdan çıkarken Ahmet Kural ise mekânın arka kapısından ayrıldı. Kural kendisine yöneltilen sorulara sessiz kaldı.