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Halit Ergenç, 1918 İzmir ile geri dönüyor

Oyuncu Halit Ergenç, Muhteşem Yüzyıl'dan sonra '1918 İzmir' adını taşıyan tarihi projeye 'evet' dedi.

Halit Ergenç, 1918 İzmir ile geri dönüyor
Ekrana verdiği arayı bitirmeye karar veren yakışıklı oyuncu, hatırlanacağı üzere daha önce beğeneceği bir projede yer alacağını duyurmuştu. Türk-Arap ortaklığındaki bir şirketle yaptığı anlaşmayı, iyi bir senaryo gelmeyince fesheden ünlü oyuncunun, '1918 İzmir' adlı diziyle ekranlara döneceği iddia edildi.

İZMİR'TE ÇEKİLECEK
Televizyon ve sinemadaki erkek oyuncular arasında 'Muhteşem Yüzyıl'dan sonra özel bir yere sahip olan Halit Ergenç, yeni bir projenin hazırlığında.
 
Halit Ergenç, yeni dizisinde 'Muhteşem Yüzyıl'da birlikte çalıştığı yönetmenler Taylan Biraderler ile yeniden buluşacak. Dizide; Osmanlı'da kendini vatan için feda eden bir kahramanı oynayacak olan Ergenç'in bölüm başına 80 bin TL alacağı da gelen bilgiler arasında. Dizinin aynı zamanda 'Filinta' dizisinin İzmit platosunda çekileceği de belirtiliyor.
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