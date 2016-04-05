Hamdi Alkan'ın eşi YGS'yi geçti

Habercilerle sohbet eden Hamdi Alkan 'Eşim ve kızlarım YGS'de yüksek puan aldılar. Üç hanımı da üniversite okutacağım. Altından nasıl kalkacağım? Destek bekliyorum, nasıl finans edeceğim onu düşünüyorum" diyerek espri yaptı.

'PSİKOLOJİ OKUMAK İSTİYORUM'

Selen Görgüzel ise "YGS'de 200 puan aldım. Baraj 180. Hiç çalışmamıştım. Haziranda LYS'ye gireceğim, psikoloji okumak istiyorum" dedi.

HAMDİ ALKAN NASIL ZAYIFLADI?

Geçen yaz 145 civarı bir kilom vardı, şu an 92 kiloyum. Selen'le tanıştım. Önce içimi eritti, sonra dışımı eritti. İçim hala eriyor o ayrı. Kiloluyken de şimdi de fotoğraflarımla barışık bir insanım. Sağlık sorunları baş göstermeye başladı. Eğilemiyordum. Şu an bunu yapabiliyorum ve bu durum benim için en büyük kazanç.

İçki ve sigarayla aram yok. Tek zevkim yemek yemekti. Onunla da arama mesafe koydum. Antakyalı'yım. Gurme şehrinden geliyorum. Künefenin anavatanından geliyorum. Annem Helva Hanım çok güzel yemekler yapardı. Tedavimiz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Psikolojik destek de alıyorum. Şişmanlık bir hastalık. Bu ameliyat da çözümlerden biri. Bizim gibi sınırı geçenler için estetik değil, çözüm. Doktorlarımızla ve uzmanlarla konuştuk. Ben çok araştırdım. Ameliyat olmadan önce arkadaşlarımla konuştum. Pideciye gidince 1,5 pideyi indirebiliyordum. Şimdi azıcık yiyebiliyorum. Bir ara 'zayıflatamıyorsan, şişmanlat' taktiğini uyguladım. Benim sete bir gelin market gibi.Hayattaki en büyük motivasyonum Selen. Ona olan sevgim, ona olan aşkım... Ve 3 tane kızım var. Onlar için, bu ülke için daha güzel şeyler yapacağım. Eşim benim aşkım, her şeyim, son durağım...