Hande Ataizi'den Cem Özer'e tepki

Geçtiğimiz hafta verdiği bir özel röportajında "Sevgilim başkasıyla yatabilir bunu aldatmadan saymam!" diyerek eleştirilerin hedefi olan ünlü şovmen-oyuncu Cem Özer'e bir tepki de Hande Ataizi'nden geldi.

-

"KADIN O YATAKTA YATIYORSA..."

Önceki gün Nişantaşı'nda dolaşırken görüntülenen Ataizi gazetecilerin, Cem Özer'in yaptığı bu açıklaması sorulunca bir hayli şaşırarak; "Artık millet iyice şaşırmış, kafayı sıyırmış. Ne münasebet, olur mu hiç öyle bir şey? Aldatma olarak neyi sayıyormuş o zaman? Bir kere olur mu hiç öyle bir şey. Kadınla erkek arasında şöyle bir fark vardır; Kadın çok daha duygusaldır ve yanında yatacağı insana da duygusallık besliyordur. Kadın öyle bir varlık, erkek öyle değil. Erkek doğası gereği biraz daha vahşi diyeyim ve üreme psikolojisiyle aldatıyor. Bu nedenle kadın o yatakta yatıyorsa duygusallık ve aldatma vardır" dedi.







İŞTE MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞEN O SÖZLER

Posta Gazetesi'nden Canan Danyıldız'a röportaj veren Cem Özer, sevdiğim kadının, birlikte olduğum sevgilimin canı bir başka beden çekmiş, gitmiş başka biriyle yatmış, benden genç, benden diri biriyle... Yapabilir. Bunu aldatma saymam ki. Ama kadın gider de dertlerini, sevincini, mutsuzluğunu başka bir adama anlatırsa işte o zaman beni aldatmış sayarım! O zaman benden hiç zevk almıyor, ilişki bitmiş demektir" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar büyük tepki toplayınca Cem Özer de Instagram hesabından bir açıklama yapmıştı:

İşte o açıklama:

"Önemli olan röportajı yapmak değil, onu anlamını, ruhunu bozmadan kurgulamak.. Herkes başka yere takılmış ama 'Hamdi Alkan'ınki korkudan çok sevgiden kaynaklanan bir saygınlık' dediğim cümle bile anlamını yitirmişse diyecek bir şey yok. Üç saatlik bir röportajdan çıkana üzüldüm. Bunu mailleşerek de yapabilirdik. Demek o yüzden herkes Ayşe Arman olamıyor."