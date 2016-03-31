Hande Erçel'e teklif üstüne teklif yağıyor

Daha önce bir saç markasının reklam filminde kamera karşısına geçerek kısa filmlerdeki marifetini de gözler önüne seren Erçel'i yapımcılar rahat bırakmadı. Yoğun geçen set sürelerinden dolayı bir süre dinlenmeyi seçen genç yetenek, gelen projeler arasında yapım şirketine karar verdi.
Genç oyuncu hafta içinde bir yapım şirketi ile el sıkıştı. Yaz dizisi için anlaşan güzel oyuncu, tatil yapmak yerine kavurucu sıcaklarda dizi setinde ter dökecek.
Hande Erçel Kimdir?
(1993, Balıkesir) Türk oyuncu ve model. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde okumaya devam etmektedir. Kanal D'de yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde 39 bölüm "Selin Yılmaz" karakterine hayat vermiştir.
(1993, Balıkesir) Türk oyuncu ve model. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde okumaya devam etmektedir. Kanal D'de yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde 39 bölüm "Selin Yılmaz" karakterine hayat vermiştir.
2012 yılında Bakü'de düzenlenen Miss Civilization of the World yarışmasında 2. olmuştur.