Hande Erçel'e teklif üstüne teklif yağıyor

Daha önce bir saç markasının reklam filminde kamera karşısına geçerek kısa filmlerdeki marifetini de gözler önüne seren Erçel'i yapımcılar rahat bırakmadı. Yoğun geçen set sürelerinden dolayı bir süre dinlenmeyi seçen genç yetenek, gelen projeler arasında yapım şirketine karar verdi.

Genç oyuncu hafta içinde bir yapım şirketi ile el sıkıştı. Yaz dizisi için anlaşan güzel oyuncu, tatil yapmak yerine kavurucu sıcaklarda dizi setinde ter dökecek.