2012 yılında 'Miss Civilization Of Turkey' yarışmasında birinci olan daha sonra ise oyunculuğa atılan Hande Erçel'in işleri açıldı. Dizisi reyting kurbanı olsa da Erçel pek çok markanın gözdesi haline geldi. Öyle ki 22 yaşındaki oyuncuya ünlü bir giyim markası teklif yapmaya hazırlanıyor.



2 REKLAM FİLMİ İÇİN 700 BİN TL

Hande Erçel'e önerilecek ücret ise dudak uçuklatan cinsten. Erçel'e 2016 yılının sonuna kadar markanın reklam yüzü olması için 700 bin TL teklif edilecek. Oyuncu bu teklifi kabul ederse 2 reklam filminde boy gösterecek ve Nisan ayının ilk haftasında, markanın yaz koleksiyonu için kamera karşısına geçecek.

PARTNERİ TOLGA SARITAŞ MI OLACAK?

Öte yandan markanın, kampanyanın daha çok ses getirmesi için Hande Erçel'in reklamda partneri olarak Tolga Sarıtaş'ı da düşündüğü iddia edildi.Adları sürekli aşk dedikodularına karışan ikili geçtiğimiz haftalarda Gayrettepe'deki bir mekanda samimi görüntüler vermişti.