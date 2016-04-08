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Hatice Şendil eşiyle Fransa tatili

Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar'ın Fransa tatilinden fotoğraflar paylaştı. Oyuncu Hatice Şendil ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturduğu eşi Burak Sağyaşar, tatil için Fransa'ya gitti.

Hatice Şendil eşiyle Fransa tatili
Ülkenin altını üstüne getiren ikili, çektikleri romantik fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
 
 
Burak Sağyaşar bu fotoğrafı 'Kalbim' notu ile paylaştı


Hatice Şendil Kimdir?
 
Hatice Şendil, 2 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi İstanbul'lu babası Antalya'lı olan Hatice Şendil, Antalya'da büyüdü. 2 kız kardeşi vardır.
 
Üniversite eğitimini işletme üzerine aldı. 2001 yılında yapılan Miss Turkey yarışmasına katıldı ve 3.oldu. Ardından katıldığı Avrupa Güzellik Yarışması (Miss Europe) adlı yarışmada 4.oldu. 2001 yılında Çelik Erişçi'nin 8.albümünden ''Töre'' adlı şarkıda çekilen klipte oynadı. Oyunculuğun yanı sıra at binme dersleri aldı.
 
2008 yılında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' dizisinde Ebru Alemdar rolünü oynadı.
 
2010 yılında ''Karadağlar'' dizisinde Erdal Özyağcılar, İbrahim Çelikkol, Korel Cezayirli, Burak Sağyaşar, Ahmet Rıfat Şungar ve Güzin Özyağcılar ile birlikte oynadı. Bu dizide ''Gülhayat'' karakterine can verdi.
 
2012 yılında başrolünü oynadığı ''Dila Hanım'' adlı dizide Erkan Petekkaya, Mahir Günşiray, Necip Memili ve Yonca Cevher ile birlikte rol aldı.
 
Şu anda Burak Sağyaşar ile evlidir.
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