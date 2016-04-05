Hülya Avşar'dan Sinan Akçıl'lı gönderme

Bu yıl 16. düzenlenen Hülya Cup tenis turnuvasının açılışını Sinan Akçil'le yaptığı gösteri maçıyla yapan Hülya Avşar, turnuva hakkında "Aslında Hülya Cup spor müsabakası olarak görülse de çok büyük bir sosyal sorumluluk projesi. Projemizde zihinsel engelli pek çok çocuk görev alıyor ve toplumun her kesiminden insanla kaynaşabiliyor" dedi.

Tenisin zengin sporu olmadığını söyleyen Avşar kulüplerin genç sporculara anlayış gösterdiklerini ifade edip "Herkes birbirine el uzatıyor yeter ki istensin. Artık hiçbir spor zengin sporu değil. Ben birçok yere tenis topu ve raket gönderiyorum" şeklinde konuştu.





Akıllı ev sistemiyle erkekler aldatamaz

Basın toplantısına katılan akıllı ev sistemleri sponsor yetkilisinin, kendisine bu sistemden hediye edeceklerini söylemesi üzerine Avşar, espriyi patlattı. Kamera ev sistemlerinin korktuğunu söyleyen Avşar "Evde bir şey yakalayacakmışım gibi gelir, yani küçük çocuğunuz yoksa. Artık hiçbir şey gizli kalmıyor, bence bu sistemler çok iyi oldu. Hem medyamızı kolaylık her şey daha kolay ortaya çıktı. Kimse gizli saklı bir şey yapamaz. Düşünsenize ne fena bir şey mesela erkek arkadaşınızın odasına bundan koyup izliyorsunuz. Hayatta aldatamaz. Aldatabilir mi?" diye konuştu.





Bu saatten sonra barışmaz

Ardından korta inen ikilinin gösteri maçı renkli görüntülere sahne oldu. Maçtan önce ısınan ikiliden Akçıl bir ara Avşar'ın kafasından öperek gazetecilere poz verdi. Avşar ise kendisini bu şekilde birkaç kez öpen Akçıl'a, ayrıldığı Ebru Şallı'yı hatırlatarak "Bu saatten sonra barışacağı varsa da barışmaz" diyerek şakayla takıldı.





Avşar, Sinan'ı pes ettirdi

İtalyan kalece Buffon'un formasıyla korta çıkan Sinan Akçıl, tenisteki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Avşar'ın hiçbir servisini karşılayamayıp kimi zaman topları havaya diken Akçıl, bir ara elindeki raketi fırlatıp pes etti. "Voleyboldan sonra bu ikinci spor skandalım" diyerek itirafta bulunan Açıl, tenisten anlamadığını söyleyip "Piyano çaldığım için küçükken ellerim nasırlaşmasın diye ailem tenis oynamamı istemedi. Türkiye'nin en güzel kadınıyla tenis oynadık" sözlerini kullandı.

Şallı'ya şarkılı gönderme

Avşar ile Akçıl, turnuvada da görev alacak İZEV derneğine üye zihinsel engelli gençlerle kortta davul çaldı. Orkestra üyesi engelli gençlerle davul çalıp onlarla hatıra fotoğrafı çektiren ikiliden Avşar, elinden geldiğince gençlere her zaman destek olma sözü verdi. Ebru Şallı'ya ilişkileri yılan hikayesine dönen Sinan Akçıl ise tekrar ayrıldıkları şeklindeki çıkan haberlere sessiz kalıp "Medya üstünden konuşmak doğru değil" dedi. Ancak Akçıl'ın Hülya Avşar'a vereceği yeni şarkının "Üzüldüğüm geçen giden yıllar değil, kiminle harcayıp geçirdiğim" şeklindeki sözlerle Şallı'ya gönderme yapması dikkat çekti.