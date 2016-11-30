Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hülya Avşar ekranlara geri dönüyor!

Uzun yıllar Acun Ilıcalı ile çalışan Hülya Avşar, O Ses Türkiye ve Yetenek Sizsiniz yarışmalarında jüri üyeliği yaptıktan sonra tv8'de kendi adıyla bir program yapmıştı. Ve Avşar kızı rekor ücretle ekranlara geri dönüyor.

Hülya Avşar ekranlara geri dönüyor!

33 yıldır eğlence dünyasının içinde olan 53 yaşındaki Hülya Avşar, 9 aydır uzak kaldığı ekrana geri dönüyor. Posta'da yer alan habere göre Hülya Avşar, Star TV ile 1 yıllığına anlaşarak 1 milyon lira aldı.

ÜNLÜLERİ AĞIRLAYACAK

Cumartesi akşamları ünlü isimleri ağırlayacak olan Avşar, talkşov yapacak. Hülya Avşar'ın televizyon programı Ocak ayında başlayacak.

Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.