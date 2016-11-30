Hülya Avşar ekranlara geri dönüyor! Uzun yıllar Acun Ilıcalı ile çalışan Hülya Avşar, O Ses Türkiye ve Yetenek Sizsiniz yarışmalarında jüri üyeliği yaptıktan sonra tv8'de kendi adıyla bir program yapmıştı. Ve Avşar kızı rekor ücretle ekranlara geri dönüyor.

30 Kasım 2016 Çarşamba 21:40