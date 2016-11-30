33 yıldır eğlence dünyasının içinde olan 53 yaşındaki Hülya Avşar, 9 aydır uzak kaldığı ekrana geri dönüyor. Posta'da yer alan habere göre Hülya Avşar, Star TV ile 1 yıllığına anlaşarak 1 milyon lira aldı.
ÜNLÜLERİ AĞIRLAYACAK
Cumartesi akşamları ünlü isimleri ağırlayacak olan Avşar, talkşov yapacak. Hülya Avşar'ın televizyon programı Ocak ayında başlayacak.
Hülya Avşar ekranlara geri dönüyor!
Uzun yıllar Acun Ilıcalı ile çalışan Hülya Avşar, O Ses Türkiye ve Yetenek Sizsiniz yarışmalarında jüri üyeliği yaptıktan sonra tv8'de kendi adıyla bir program yapmıştı. Ve Avşar kızı rekor ücretle ekranlara geri dönüyor.
30 Kasım 2016 Çarşamba 21:40
33 yıldır eğlence dünyasının içinde olan 53 yaşındaki Hülya Avşar, 9 aydır uzak kaldığı ekrana geri dönüyor. Posta'da yer alan habere göre Hülya Avşar, Star TV ile 1 yıllığına anlaşarak 1 milyon lira aldı.